Microsoft: Neue App soll bei Farbblinheit helfen

Wer farbenblind ist, nimmt seine Umwelt anders wahr. Microsoft entwickelte nun eine Methode, die Betroffenen helfen soll, ihre Alltag per Tablet oder Smartphone besser wahrzunehmen.



Microsoft hat eine neue App entwickelt, mit der Menschen, die unter Farbblindheit leiden, ihre Umgebung künftig einfacher wahrnehmen können. Die App mit dem Titel "Color Binoculars" funktioniert auf Tablets und Smartphones und ist kostenlos verfügbar. Sie greift auf die Kamera zu und verändert die Kontraste so, dass der farbenblinde Nutzer die Farbtöne besser wahrnehmen kann.