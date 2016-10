Mission Mars: Europäisch-russische Sonde vor Landung

Der Mars fasziniert als nächster Planet weiterhin die Forscher. Nun soll eine Raumsonde, gemeinsam von der Esa und Roskosmos gestartet, Spuren von Leben auf dem Roten Planeten suchen. Vor allem die Landung wird dabei zum Drahtseilakt.



Die Spannung steigt mit jedem Kilometer, die sich die europäisch-russische Sonde dem Mars nähert. Erstmals wollen die Europäische Raumfahrtagentur Esa und ihr russischer Partner Roskosmos gemeinsam ein Testmodul auf dem Roten Planeten landen lassen. Mit dem Milliardenprojekt ExoMars suchen sie nach Spuren von Leben auf dem Nachbarplaneten der Erde. Nach rund 500 Millionen Kilometern und sieben Monaten Flugzeit rückt für das Testmodul "Schiaparelli" der entscheidende Tag der Landung am 19. Oktober näher.