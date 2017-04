Mit 200 Megabit pro Sekunde in Freyburg (Unstrut) surfen

Freitag nahm die Primacom (Tele Columbus) in Freyburg (Unstrut) ein neues Glasfasernetz in Betrieb. Es erlaubt Internetgeschwindigkeiten von bis zu 200 Megabit pro Sekunde. Über 1000 Haushalte können das neue Angebot nutzen.



Am Freitag wurde in Freyburg, im Rahmen einer Feierstunde im Beisein von Udo Mänicke, Bürgermeister der Stadt Freyburg und Vertreter für die Wobau Freyburg, Anja Stiller, Vorstand der WG Freyburg eG, sowie Vertretern des Netzanbieters Primacom, die 64 Kilometer lange Glasfaserleitung nach Naumburg in Betrieb genommen. Sie versorgt das örtliche Breitbandnetz, was ebenfalls neu ausgebaut wurde.