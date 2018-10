Mit "The Walking Dead": Halloween im neuen BLU-RAY MAGAZIN

Bald ist es wieder so weit, die Tage werden dunkler, die Nächte länger, geschnitzte Kürbisse am Wegesrand und auf der Flimmerkiste laufen die schönsten Horror-Filme und -Serien des Jahres. Ebenjene stellen wir im aktuellen BLU-RAY MAGAZIN vor.

Das Angebot an Horror-Filmen ist so riesig, dass es Horror-Fans schwerfällt, sich überhaupt noch zu gruseln. Trotzdem gibt es immer noch Filme, die mit ihren reizvollen, innovativen Ideen echten Grusel erzeugen können. Ein Kandidat dieser Sorte ist ohne Zweifel "Hereditary", der innerhalb des Genres bereits kein Geheimtipp mehr ist. Das Doppelgängertum thematisieren Filme wie "Freddy/Eddy" und "Die Unzertrennlichen".



In "Antiviral" wollen die Menschen ihren prominenten Vorbildern so nahe sein, dass sie sich deren infiziertes Blut injizieren, um die gleichen Qualen durchzustehen. In "Patient Zero" wird sogar die Frage gestellt, ob es nicht besser ist ein Zombie zu sein, als nur ein simpler Mensch? Retro-Horror gibt es z. B. in "Summer Of '84", "What The Waters Left Behind" und "The Fog", während der Splatter-Spaß mit den neuen Serien-Staffeln von "Ash Vs Evil Dead", "The Walking Dead" und "Slasher" garantiert ist.

Im großen Sylvester-Stallone-Spezial würdigen wir den Hollywood-Star mit einem Rückblick auf seine bewegte Karriere, schauen uns die wichtigsten Heimkino-Neuveröffentlichungen zu "Rambo" und "Rocky" an und werfen einen Blick in die Zukunft auf Slys neueste Filme, di ein den nächsten Monaten anstehen.



Auch Terence Hill gehört zu den Schauspiel-Größen, die nicht nur eine Generation prägten. Seine Filme gehören zu den beliebtesten der Welt. Und ähnlich wie Stallone wird auch er nicht müde, neue Werke sowohl vor als auch hinter der Kamera zu erschaffen. Mit "Mein Name ist Somebody" gelang ihm wohl sein bislang persönlichster Film, weshalb wir ihn ausführlich analysieren.



So richtig einig sind sich die Science-Fiction Fans ja nicht, was sie von der neuen "Star Trek Discovery"-Serie halten sollen. Nach ihrem Streaming-Start erscheint sie nun im November ganz klassisch auf Blu-ray, die wir uns bereits jetzt anschauen durften.



Unter den insgesamt 66 ausführlichen und gründlichen Blu-ray-Rezensionen befinden sich allerlei Filme wie "Jurassic World 2", "No Way Out", "Isle Of Dogs", "Burning 2 – On Ice", "Brotherhood Of Blades II", "Swimming With Men" und "Loving Pablo", sodass für jeden Geschmack etwas dabei sein dürfte.





Das alles und noch viel mehr finden Sie im aktuellen BLU-RAY MAGAZIN 09/2018, das überall am Kiosk, online als E-Paper via Readly und Heftkaufen sowie als Abo erhältlich ist.





