Mobile Printing – so funktioniert mobiles Drucken

Drucker gehören zur fest integrierten Ausstattung eines jeden Büros, egal ob privat oder beruflich genutzt. Doch während die Vernetzung unterschiedlicher Endgeräte wie Smartphone, Smartwatch oder Tablett, inzwischen selbstverständlich ist, ist das Drucken von Unterlagen, Bildern oder Dokumenten, oft noch eine umständliche Angelegenheit.



Allerdings haben sich auch hier die Anforderungen und Voraussetzungen der Vernetzung verändert. Zahlreiche technische Lösung stehen zur Verfügung, die „Mobile Printing“ zum Kinderspiel machen.



Zahlreiche Technologien ermöglichen Mobile Printing

Egal ob ePrint, AirPrint oder Wi-Fi Direct – die Technologien für das mobile Drucken sind für jeden Verbraucher einfach zu nutzen. Vorausgesetzt natürlich, es handelt sich um einen möglichst modernen Drucker, der über die entsprechende Schnittstellen verfügt. Voraussetzung ist meist lediglich eine Vernetzung über W-LAN oder das Internet, damit die einzelnen Endgeräte Daten untereinander austauschen können. Lösungen und Drucker-Apps gibt es sowohl für Android- oder iOS-Geräte. Mittlerweile werden auch smarte Lösungen für benötigte Tinte und Toner angeboten, so dass die Geräte selbstständig Ersatz bestellen können, sobald dies notwendig wird.



ePrint

ePrint Drucker verfügen über die Fähigkeit, E-Mails oder Anhänge wie JPGs oder PDFs auszudrucken. Diese werden über einen Cloud-Dienst von einem mobilen Endgeräte direkt an den Drucker übermittelt. Dieser verfügt über eine eigene E-Mail-Adresse, über die ihm Druckaufträge zugestellt werden können. Ein PC wird dafür nicht benötigt. Besitzer eines solchen Druckers können den Zugriff mittels Whitelist kontrollieren. Genehmigte Nutzer können den ePrint-Drucker dann über einen webbasierten ePrint-Druckermanager steuern.