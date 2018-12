Drucken mit dem Smartphone: Mit diesen Tipps gelingt es

Das, die Kalkulation für das wichtige Meeting oder die Impressionen vom letzten Urlaub: Um Dokumente oder Fotos auszudrucken, ist längst kein Computer mehr nötig. Der Drucker lässt sich kabellos bequem vom Smartphone aus ansteuern.



Während Geräte der Firma Apple über eine integrierte Druckfunktion verfügen, ist bei Android-Smartphones eine App aus dem Play Store erforderlich. Die Einbindung des Druckers in das WLAN-Netz oder eine Bluetooth-Verbindung machen den Umweg über den PC oder das Laptop überflüssig.



Mit dem iPhone Dokumente und Fotos ausdrucken

Der Hersteller Apple hat in Geräten mit "Airprint" eine Druckfunktion in das Betriebssystem iOS integriert. Um Dokumente oder Fotos vom iPhone oder iPad aus zu drucken, genügt es in der Regel, wenn die Geräte und der Drucker ins heimische WLAN eingebunden sind. Ist der Drucker eingeschaltet, muss man nur noch das Dokument oder das Foto aufrufen, auf das Freigabesymbol tippen und "Drucken" auswählen. Der Drucker erscheint in der Auswahl. Im weiteren Verlauf stehen verschiedene Druckoptionen zur Verfügung, zum Beispiel die Druckfarbe oder die Anzahl der Kopien. Die "Drucken"-Option erscheint nicht auf dem iPhone? Dann kann es sein, dass der Drucker "Airprint" nicht unterstützt. In diesem Fall können "Airpint"-fähige Drucker-Apps aus dem Appstore eine Lösung sein. Eine umfassende Beratung rund um das Thema "Mobile Printing" erhält man auch auf der Website www.printer4you.com.