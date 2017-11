Möchtegern-Präsidentin vor TV-Comeback: Roseanne Barr wird 65

Die meisten kennen die Komikerin wohl nur beim Vornamen: Roseanne feierte in den 90er Jahren mit der gleichnamigen Sitcom Welterfolge. Dann wäre sie am liebsten US-Präsidentin geworden, ohne Erfolg. Jetzt wird Roseanne Barr 65 Jahre alt - und ihre Sitcom wiederbelebt.



Der Kalender von Roseanne Barr ist dieser Tage so voll wie lange nicht. Mindestens bis Dezember habe die Komikerin und Schauspielerin einen dicht gepackten Produktionszeitplan vor sich, sagte ihr Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Barr dreht eine Neuauflage ihrer Kult-Sitcom "Roseanne" um das Leben der Arbeiter-Familie Conner, mit der sie in den 90er Jahren weltberühmt geworden war. Im kommenden Jahr sollen acht Folgen der neuen Version mit alter Besetzung beim US-Sender ABC ausgestrahlt werden. "Es gibt wirklich niemand Besseren, um unser modernes Amerika zu kommentieren, als Roseanne", sagte ABC-Chefin Channing Dungey.