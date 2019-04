Motorvision TV überträgt Live-Motorsport in Afrika und Europa

Nasse Hände, Nervenkitzel, dröhnende Motoren und quitschende Reifen: Motorvision TV überträgt Livesport jetzt auch in seinem internationalen Kanal für Europa und Afrika auf Englisch sowie Französisch.



Nachdem der Sender für Fahrkultur und Motorsport bereits in 14 europäischen Ländern neue Plattformpartner gefunden hat, geht nun auch der Ausbau der Verbreitung im europäischen und afrikanischen Markt voran.