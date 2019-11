Münsteraner Tatort kratzt am eigenen Rekord

Liefers und Prahl mit 12,64 Millionen wieder eine Klasse für sich: Der Münster-"Tatort" lag damit knapp 9 Millionen Zuschauer vor der Konkurrenz.



Der Münster-"Tatort" im Ersten hat im Quotenrennen einmal mehr abgeräumt. Die Episode "Lakritz" mit Jan Josef Liefers und Axel Prahl auf Ermittlungstour in der Vergangenheit verfolgten 12,64 Millionen Zuschauer (34,5 Prozent Marktanteil). Das Melodram "Rosamunde Pilcher: Meine Cousine, die Liebe und ich" im Zweiten erreichte 3,86 Millionen (10,5 Prozent).



Weltmeister-Zeit bei RTL: Den Großen Preis der USA, bei dem sich Lewis Hamilton zum Formel-1-Champion krönte, schauten zur Prime Time 3,23 Millionen (8,9 Prozent). Bei Sat.1 und der Castingshow "The Voice of Germany" schauten 2,52 Millionen (8,5 Prozent) zu.