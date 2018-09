"Mythos Wal" beleuchtet die Beziehung zwischen Mensch und Wal

Wale haben für viele Menschen etwas Faszinierendes. Das war nicht immer so. Lange Zeit wurden die riesigen Meeressäuger erbarmungslos gejagt. Gefährdet sind sie noch immer.



Majestätisch gleitet der riesige Körper durch das blaue Meer. Dann hebt er sich aus dem Wasser und klatsch mit Wucht wieder in die Wellen. Fast kein Lebewesen auf der Erde erzeugt so starke Emotionen beim Menschen wie der Wal. Über Jahrhunderte wurde er gejagt und fast ausgerottet. Heute steht er sinnbildlich für die vom Menschen zerstörte Natur und für den dringend notwendigen Schutz der Meere.