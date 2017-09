N24: Doku vom Bikini-Atoll

Mit der Dokumentation "Der vergessene Atomkrieg" entführt N24 an einen schaurig-schönen Ort, das Bikini Atoll. Das einstige Paradies diente jahrelang als Gebiet für Atomwaffentests.



N24 erinnert in einer Dokumentation am 8. Oktober um 20.05 Uhr an vergangene Jahrzehnte, in denen Atom- und Wasserstoffbomben regelmäßig von westlichen Industrienationen in der Südsee getestet wurden. Das Bikini-Atoll ist eigentlich einer der schönsten Plätze auf Erden. Doch die Atomwaffentests der USA verwandelten dieses Paradies in eine strahlenverseuchte Hölle.