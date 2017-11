NBC-Moderator wegen Belästigungsvorwürfen entlassen

In Amerika ist er eines der prominentesten TV-Gesichter: NBC-Moderator Matt Lauer (59) muss nach Vorwürfen wegen sexueller Belästigung seinen Hut nehmen.



Am Mittwoch entließ NBC den Moderator Matt Lauer, Gastgeber der "Today»-Show" im Frühstücksfernsehen. Die Führung teilte die Personalie in einer Rund-E-Mail den Beschäftigten mit. Erst in der vergangenen Woche hatte sich der Sender CBS von seinem Moderator Charlie Rose wegen ähnlicher Vorwürfe getrennt.

Meldungen zu diesem Thema

Time Warner soll CNN verkaufen

US-Präsident ist Titelfigur in "ZDFzeit"-Doku "Mensch Trump!"

Trumps Twitteraccount für kurze Zeit offline - Angeblich Fehler



"Am Montagabend erhielten wir eine detaillierte Beschwerde einer Kollegin über unangemessenes sexuelles Verhalten Matt Lauers am Arbeitsplatz", heißt es in dem von Senderchef Andy Lack verfassten Schreiben. Das Verhalten sei ein klarer Verstoß gegen die Gepflogenheiten des Unternehmens.



Es sei davon auszugehen, dass dies kein Einzelfall war. Lauer hatte in den vergangenen Jahrzehnten das Frühstücksfernsehen in den USA maßgeblich mitgeprägt.



US-Präsident Donald Trump, der den liberal eingestellten Sender NBC seit langer Zeit als Produzent von "Fake News" bezeichnet, forderte das Unternehmen auf, Untersuchungen gegen weitere führende Mitarbeiter einzuleiten. "Nehmt Andy Lacks Vergangenheit unter die Lupe", schrieb Trump unter anderem mit Bezug auf den Senderchef, ungeachtet seiner eigenen herabwürdigen Äußerungen, die vor rund einem Jahr als "Locker Room Talk"-Affäre während des Wahlkampfes für Aufsehen sorgten. Einst hatte Trump als Showmaster der Serie "The Apprentice" selbst bei NBC gearbeitet.