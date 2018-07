NDR: DAB Plus jetzt auch in Züssow und Umgebung

Gute Digitalradio-Neuigkeiten für Mecklenburg-Vorpommern: Der neue Sender in Züssow erhöht die DAB-Plus-Abdeckung im Bundesland.



Die neue Anlage in Züssow ist für die Region zwischen Greifswald, Lubmin, Zinnowitz, Durcherow und Demmin zuständig. Auch in Anklam, Wolgast, Jarmen und Gützkow sind die Hörfunkprogramme des NDR nun über Antenne im DAB Plus zu empfangen.