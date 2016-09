NLM-Gremium konstituiert sich neu

Seit 2008 hat die NLM-Versammlung einiges erreicht. Ende August wurde das Gremium der Landesmedienanstalt jedoch verabschiedet. Nun konstituiert sich die Versammlung neu.



Eine Ära ging bei der Niedersächsischen Landesmedienanstalt (NLM) zu Ende. Am 31. August endete die Amtszeit der NLM-Versammlung, nachdem diese zuvor bereits durch eine Novelle des Niedersächsischen Mediengesetztes (NMedienG) verlängert wurde. Bereits seit 2008 stand das 26-köpfige Gremium unter der Leitung des amtierenden Vorsitzenden Ortrud Wendt und erreichte in dieser Zeit zahlreiche bedeutende Veränderungen in der Medienlandschaft.