Nach 13 Jahren Pause: Superball ist zurück bei SAT1

Immer wieder freitags....Klingelt bei irgendjemanden das Telefon und SAT1 ist dran. Denn ab sofort wird wieder Superball im Frühstücksfernsehen gespielt.



Viele werden es noch kennen: Superball beim Früjstücksfernsehen. Für die, die vor 13 Jahren noch kein Fernsehen geschaut haben, hier kurz die Regeln: Immer freitags werden während der Livesendung die Zuschauer aufgerufen, sich telefonisch per Hotline oder per SMS zu registrieren, der Mitspieler wird per Zufallsgenerator ausgewählt.