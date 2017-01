Nach Cyberangriff: Yahoo-Übernahme durch Verizon verzögert sich

Das Bekanntwerden der Hackerangriffe hat Konsequenzen für Yahoo. So wird sich die milliardenschwere Übernahme des Internetriesen durch den US-Telekom-Konzern Verizon weiter verzögern.



Die Übernahme des angeschlagenen Internet-Pioniers Yahoo durch den US-Telekom-Riesen Verizon zieht sich länger als erwartet hin. Man arbeite noch immer am Abschluss des im Juli 2016 vereinbarten 4,8 Milliarden Dollar schweren Deals, teilte Yahoo am Montag nach US-Börsenschluss mit. Der Verkauf des Webgeschäfts werde sich vom ersten bis ins zweite Quartal 2017 verschieben. Durch das Bekanntwerden eines riesigen Hackerangriffs, bei dem im Jahr 2014 Daten von mindestens einer halben Milliarde Nutzer gestohlen wurden, waren die Übernahmebedingungen auf den Prüfstand geraten.