Nach Disney-Rauswurf hier macht James Gunn weiter

Tweets mit Witzen über Pädophilie und Vergewaltigungen veranlassten Disney den "Guardians of the Galaxy"-Regisseur James Gunn rauszuwerfen, nun kommt er bei Warner Bros unter. Er wird Regie beim zweiten Teil von "Suicide Squad" führen.



Wegen Witzen über Pädophilie und Vergewaltigungen wurde US-Regisseur James Gunn ("Guardians of the Galaxy") von Disney gefeuert - jetzt hat der 52-Jährige einen neuen Job gefunden. Der Filmemacher soll die Fortsetzung des Antihelden-Films "Suicide Squad" schreiben und eventuell auch Regie führen, wie mehrere US-Medien am Dienstag (Ortszeit) unter Berufung auf das Filmstudio Warner Bros berichteten. Zunächst war Regisseur Gavin O’Connor dafür vorgesehen, der hat mittlerweile jedoch andere Verpflichtungen.