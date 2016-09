Nach Rückruf: Samsung verkauft Beteiligung an Tech-Unternehmen

Nun hat die Rückrufaktion für das neuste Smartphone Galaxy Note 7 wegen Probleme mit dem Akku auch wirtschaftliche Auswirkungen für Samsung. Der Smartphone-Hersteller macht Anteile an anderen Unternehmen zu Geld.



Samsung macht mitten in der teuren Rückrufaktion für sein Spitzen-Smartphone Galaxy Note 7 Beteiligungen an anderen Technologieunternehmen zu Geld. Der Smartphone-Marktführer habe Anteile im Wert von rund einer Billion Won (etwa 800 Miollionen Euro) verkauft, sagte eine Sprecherin dem Finanzdienst Bloomberg am Sonntag. Die Rückrufaktion wegen Brandgefahr könnte Samsung nach Einschätzung von Experten eine Milliarde Dollar oder mehr kosten.