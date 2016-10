Nach TV-Abschied: Stefan Raab wird 50

Nachdem sich Entertainer Stefan Raab im letzten Jahr vom Fernsehen verabschiedet hat, feiert er seinen 50. Geburtstag in der TV-Rente. Noch immer wiegt die Lücke, die er bei seinem Haussender ProSieben hinterließ, schwer.



Stefan Raab hat immer noch seine Auftritte. Sie kommen vorzugsweise dann, wenn sein alter Haussender ProSieben eine neue Samstagabendshow ausprobiert, so wie kürzlich das "Auswärtsspiel" mit Raabs altem Kompagnon Elton. "Stefan Raab wir wollen dich zurück! Mehr denn je!" twittert dann jemand. Oder: "Danke für das #Auswaertsspiel gestern! Seit langer Zeit lag wieder 'Raab' in der Luft." Offenkundig gibt es für viele Menschen immer noch eine Art Raab-Skala, mit der sie die Qualität von Fernsehunterhaltung bewerten können.



Das zeigt: Raab ist im kollektiven Gedächtnis geblieben. Was erstaunen könnte, denn der große Fernseh-Guru selbst lässt seit seinem Rückzug vom Bildschirm Ende 2015 quasi nichts mehr von sich hören. Auch nicht zu seinem 50. Geburtstag, den er am Donnerstag (20. Oktober) feiert. Interview-Wünsche lehnt er ab.