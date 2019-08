Nach Talk-Sommerpause: Maischberger die Erste - Neues RBB-Format

"Maischberger" kehrt als erste der großen Talkshows nach der Sommerpause zurück. "Hier spricht Berlin" heißt derweil die neue RBB-Talkshow.



Sandra Maischberger (52) will an diesem Mittwoch um 22.45 Uhr im Ersten gleich mehrere Themen dieser Woche aufgreifen, darunter den Skandal um die Äußerungen des Schalke-Aufsichtsratsvorsitzenden Clemens Tönnies.