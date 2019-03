Nach Tedesco-Aus: Rückkehr von Stevens und Büskens live auf Sky

Ein Training durfte Domenico Tedesco nach der 0:7 Pleite in Manchester noch leiten, dann war für ihn Schluss. Anstatt Schicksalsspiel heißt es morgen bei Sky nun Eurofighter-Comeback: Huub Stevens und Mike Büskens werden wieder auf der Schalker Bank sitzen.



Für die Fans des FC Schalke kam es nach der Klatsche im Spiel gegen Manchester City noch schlimmer. Eurowings schickte die Maschine mit der BVB-Lackierung für den Heimflug.