Nachkriegsdrama im Zweiten klar vor Doku im Ersten

Das ZDF liegt bei den Quoten vorn. Nadja Uhl in der Rolle einer Frau, die sich in der Nachkriegszeit gegen Schikane und Behördenwillkür wehrt, hatte mit Abstand die meisten Zuschauer.



Das TV-Nachkriegsdrama "Ich werde nicht schweigen" im ZDF mit Nadja Uhl in der Hauptrolle hatte am Montagabend die meisten Zuschauer. Im Schnitt 3,91 Millionen interessierten sich ab 20.15 Uhr für die Geschichte der jungen Mutter Margarete Oelkers, die für schizophren erklärt wird, als sie in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg um ihre Kriegswitwenrente kämpft. Der Marktanteil lag bei 14,4 Prozent - kein überragender Wert.