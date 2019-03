Nato nimmt Sorge um Huawei-Beteiligung bei 5G "sehr ernst"

In der Diskussion über eine Beteiligung chinesischer Firmen wie Huawei am Ausbau des schnellen 5G-Mobilfunknetzes hat Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg seine Bedenken geäußert.



Einige Nato-Mitgliedstaaten, darunter die USA, sehen es mit großer Sorge, wenn Huawei die Netze von Nato-Mitgliedern aufbaut, und haben sich im Rahmen der Nato auch entsprechend geäußert. "Wir nehmen diese Sorgen sehr ernst", sagte Stoltenberg im aktuellen "Spiegel".