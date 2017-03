Netflix: Neue Eigenproduktionen mit prominenten Namen

Internet-Riese Netflix gab in Berlin einen Vorgeschmack auf künftig erscheinende Filme und Serien. Neben Hollywood-Größen sollen Zuschauer einen Mix aus Fantasy, Spannung und Spaß zu sehen bekommen.



Nachdem jüngst berichtet wurde, wie Netflix mit in verschiedenen Ländern produzierten Serien, die Abo-Zahlen nach oben treiben will, verkündet Netflix-Gründer Reed Hastings in Berlin jetzt die Produktion neuer Inhalte für den Onlinedienst.

Meldungen zu diesem Thema

Netflix investiert stark in europäische Produktionen

Neuer Trailer zur deutschen Netflix-Eigenproduktion "Dark"

Unitymedia: Netflix künftig auf Horizon



In dem Ausblick auf die neue Filme und Serien, die schon bald bei Netflix zu sehen sein werden, fallen auch einige berühmte Namen. Prad Pitt soll beispielsweise in der Kriegssatire "War Machine " mitspielen. Hollywood-Star Will Smith können Zuschauer womöglich schon bald in der Fantasy-Saga "Bright " sehen und Regisseur David Fincher verantwortet die Serie "Midhunter ", in der es um einen Serienmörder gehen soll. Die erste eigenproduzierte Serie war ürbigens "Lillyhammer", die Netflix vor fünf Jahren mit mit NRK, dem Norwegischen Rundfunk, umgesetzt hat.





Netflix hat außerdem weitere neue Serien bekanntgegeben: Beispielsweise "Troy: Fall of a City", "Black Earth Rising" und "The Spy", welche der Anbieter in Zusammenarbeit mit BBC One, BBC Two und Canal Plus produziert. "The Spy" erzählt die wahre Geschichte von Israels prominentesten Spion Eli Cohen, einem ägyptischen Juden, der Anfang der 60er Jahre in Syrien verdeckt ermittelt hat. Die Serie wird von Alain Goldmans Legende Films ("La Vie en Rose") produziert.





Die Serie "Black Earth Rising" soll ein labyrinthischer Thriller sein. Es soll um die Verfolgung von internationalen Kriegsverbrechen und die persönlichen, rechtlichen und politischen Unruhen, die diese entzünden gehen. Drehbuch und Regie stammen von Hugo Blick ("Honorable Woman", "The Shadow Line"). In "Troy: Fall of a City" dreht sich die Handlung um Geschichten über Liebe, Rache und Intrigen, die sich um die Ereignisse des Trojanischen Krieges ranken. Geschrieben wurde die Serie von David Farr ("The Night Manager").