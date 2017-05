Netflix bestellt zweite Staffel von "Tote Mädchen lügen nicht"

Die aufgrund seiner detaillierten Darstellung des Suizides einer Jugendlichen heftig umstrittene Serie "Tote Mädchen lügen nicht" wird eine zweite Staffel erhalten. Dies bestätigte der Streamingdienst Netflix am Sonntag.



Die vor allem bei Teenagern viel diskutierte Netflix-Serie "Tote Mädchen lügen nicht" bekommt eine zweite Staffel. Das gab der Streamingdienst am Sonntag (Ortszeit) bekannt. Das Drama, das im Original "13 Reasons Why" heißt, hatte Kritik hervorgerufen, weil es den Suizid einer Jugendlichen detailliert zeigt. Die neuseeländische Medienaufsichtsbehörde hatte etwa angeordnet, dass Teenager unter 18 die Serie nur im Beisein der Eltern oder anderer Erwachsener anschauen dürfen.