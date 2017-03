Netflix finanziert Orson Wells letzten Film

Der Streaminganbieter Netflix wird die Fertigstellung von Orson Wells letztem Film "The Other Side of the Wind" finanzieren. Eigentlich sollte das Geld dafür über eine Crowdfunding-Kampagne zusammenkommen.



Filmfans halten ihn für den berühmtesten Film, der nie veröffentlicht wurde. Es geht um Orson Wells letztes Werk "The Other Side of the Wind". Bereits in den 1970er Jahren machte der US-amerikanische Filmregisseur, Schauspieler und Autor die Filmaufnahmen. Doch vollenden konnte er das Werk nie. Orson Wells starb am 10. Oktober 1985.