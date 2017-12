Netflix plant eigene interaktive TV-Show

Nach den Erfolgen von "Buddy Thunderstruck" und "Der gestiefelte Kater und das magische Buch" gibt Netflix Pläne bekannt, eine eigene interaktive Abenteuershow für Erwachsene zu drehen.



Dabei können die Zuschauer interaktiv auswählen, welchem Handlungsstrang sie folgen wollen. Je nach Entscheidung verläuft die Handlung dann in eine bestimmte Richtung. Sie haben auch die Möglichkeit, wieder zum Ausgangspunkt zurückzugehen und dann die Handlung in einer anderen Richtung folgen.