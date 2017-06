Netflix und Jugendmedienschutz: Ohne Eltern geht nichts

Kritiker der umstrittenen Netflix-Serie "Tote Mädchen lügen nicht" fürchten, die Geschichte um den Suizid einer Teenagerin könnte einen Nachahmereffekt haben. Cornelia Holsten, Vorsitzende der Kommission für Jugendmedienschutz (KJM), erklärt im Interview, was sie an der



Es gibt von vielen Seiten Kritik an der Serie "Tote Mädchen lügen nicht?". Wie ernst nehmen Sie das?



Cornelia Holsten: Das Faszinierende an der Kritik ist, dass "Tote Mädchen lügen nicht" seit Jahren als Schullektüre in der Mittelstufe gelesen wird, ohne dass das je zu einem Aufschrei geführt hätte über diesen Roman. Das zeigt, dass Bewegtbild immer viel viel wirkmächtiger ist. Es ist interessant, das zu sehen, wenn man einen Schritt zurückgeht und von draußen draufschaut und sich fragt, was geht da eigentlich ab. Dann finde ich total interessant, dass es jetzt diesen Aufschrei gibt und zum Beispiel nicht beim Start der vierten Staffel von "Breaking Bad". Da könnte man sicher auch viele Fragen in Richtung Jugendmedienschutz stellen. Dazu fallen mir auch noch viele andere Serien ein. Und ausgerechnet hier ist das ein so großes Thema.



Woran liegt das?



Ich glaube, dass das Tabuthema Suizid sich noch mehr für eine öffentliche Diskussion eignet als beispielsweise die Produktion von Chrystal Meth bei "Breaking Bad". Es ist ein Thema, bei dem man so wahnsinnig gerne Patentrezepte hätte, wie man damit umgehen soll. Wir haben als KJM leider durchaus häufiger mit dem Thema Suizid oder Suizidanleitungen in entsprechenden Foren zu tun, die oft sehr schrecklich und extrem gefährlich sind, weil sie den Suizid als etwas Erstrebenswertes und Ehrenhaftes darstellen.