Netzsicherheit: Hacker-Angriff auf EU-Kommission

Cyberkriminalität ist zu einer ernsten Bedrohung für viele Institutionen geworden. Nach Angriffen auf deutsche und amerikanische Behörden war diesmal die EU-Kommission betroffen. Schäden hatte die Hacker-Attacke keine verursacht.



Hacker haben Computersysteme der EU-Kommission angegriffen und Internetangebote gestört. Sprecher bestätigten am Freitag die mehr als dreistündige Attacke vom Vorabend. Daten seien dabei aber nicht gestohlen worden. "Unsere Systeme sind sicher", sagte ein Sprecher.