Neuauflage Bayern gegen Arsenal live bei Sky und ZDF

Die Auslosung zum Achtelfinale brachte für die Bayern-Fans ein Déjà-vu, geht es in der Champions League doch zum wiederholten Mal gegen den FC Arsenal. Das Hinspiel in der ersten K.o.-Runde gibt es live im Free- und Pay-TV.



Der zweite Teil der Achtelfinal-Hinspiele bringt auch den ersten Auftritt des Free-TV in der Champions League im neuen Jahr. Die Auslosung macht es möglich, dass das ZDF gleich zum Auftakt den Quotenbringer Bayern München im Programm hat. Den erneuten Auftritt gegen den FC Arsenal bekommen natürlich auch Sky-Kunden zu sehen.