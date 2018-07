Neue DAB-Plus-Anlage für den BR

Mit einer neuen Sendeanlage für den digitalen Radiobetrieb in der Oberpfalz steigt die Anzahl der BR-Standorte auf stolze 51.



Diesen Freitag nimmt der Bayerische Rundfunk in Altenstadt an der oberpfälzischen Waldnaab eine neue Sendeanlage für DAB Plus in Betrieb. Das verbessert vor allem den Empfang in Innenräumen in den Gebieten von Altenstadt und Neustadt an der Waldnaab sowie Weiden.