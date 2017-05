Neue DIGITAL FERNSEHEN: Kombireceiver von Technisat im Test

Bild: © Auerbach Verlag



Radioempfang via DVB-T2 HD ist nur in ganz wenigen Regionen Deutschlands möglich. In den meisten Gebieten werden digitale Radiosignale auf terrestrischem Weg ausschließlich über DAB Plus ausgestrahlt. Wer die digitalen Radiosignale auch über Antenne empfangen möchte, brauchte bisher zwei Geräte. Technisat hat dies erkannt und mit dem Digipal DAB Plus den ersten Kombireceiver im Markt platziert. Der kleine terrestrische Alleskönner wird in der Maiausgabe der DIGITAL FERNSEHEN einem ausführlichen Test unterzogen.



Das Gerät ist aber längst nicht der einzige Digitalradioempfänger, der in der Ausgabe 06/2017 der DIGITAL FERNSEHEN sein Können beweisen muss. Drei weitere Radios von Hama, Imperial und Sky Vision sind ebenfalls im Testfeld. Hinzu kommt ein ausführlicher Workshop zur Multiroom-Nutzung. Viele Hersteller nutzen dieses unabhängige System zur Vernetzung mehrerer Geräte im Haushalt. Dank Multiroom kann im ganzen Haus dasselbe Programm gehört werden. Wie dies geht, was zu beachten ist und wo die Schwächen liegen lesen Sie im Maiheft des Magazins DIGITAL FERNSEHEN.