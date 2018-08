Neue Folgen "South Park" auf Comedy Central

South Park is back. Nicht einmal 24 Stunden nach der US-Ausstrahlung werden die neuen Folgen im Originalton mit deutschen Untertiteln im deutschen TV zu sehen sein.



Ab dem 27. September zeigt Comedy Central die 22. Staffel von "South Park" donnerstags um 23 Uhr exklusiv als Deutschlandpremiere. Alle "South Park"-Episoden sind außerdem einen Tag nach der TV-Ausstrahlung über die kostenlose "South Park"-App (iOS und Android) verfügbar.