Neue HAUS & GARTEN TEST: Von Fitnessgeräten und Frühstück

Raus aus den Federn! Jetzt gibt es erst mal Fitness für alle. Wir haben für Sie 9 Fitnessgeräte getestet und dabei selbst keine Mühen gescheut. Nach dem Frühsport halten wir für Sie Kaffeemaschinen, Wasserkocher und Toaster zum Frühstück bereit: Insgesamt 15 Kaffeemaschinen mit oder ohne Mahlwerk, mit Glas- oder Thermokanne wurden genauer unter die Lupe genommen.



Bei den 21 Wasserkochern unterscheiden wir dabei zwischen den reinen Wasserkochern und den Erhitzern mit genauer Temperaturwahl für den besten Teegenuss. Auch bei den 16 Toastern haben wir sowohl die besten Langschlitztoaster, als auch die besten Doppelschlitztoaster küren können. Eine gute Übersicht also für Ihr Frühstück daheim. Wie gut dabei insgesamt 9 Frischkäse als Brotaufstrich wegkommen, zeigen die Ergebnisse der ernährungswissenschaftlichen Begutachtung.

Wer sich danach für den Tag noch etwas herausputzen möchte, kommt ebenfalls zum Zuge: Neben 7 Barttrimmern für die Herren der Schöpfung konnten wir insgesamt 9 Haartrockner, 4 Glätteisen und 3 Lockenstäbe im Vergleich testen. So kann der Arbeitstag je nach Laune frisch gestylt beginnen. Sollte ein Tag im Homeoffice angesagt sein, werfen Sie doch gleich einen Blick auf die besten Aktenvernichter, um sich auch hier noch vom Ballast des vergangenen Jahres befreien zu können, bevor das Frühjahr naht. Exklusiv getestet wurden für Sie außerdem die neuen Pfannen-Sets von Tefal und ein Bodenstaubsauger der Marke Thomas.



