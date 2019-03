Die Deutsche TV-Plattform hat neue Mindestanforderungen veröffentlicht. Auf diese Weise soll der Weg für neue HbbTV-Dienste der Sender geebnet werden.



Diesen Mittwoch hat die Deutsche TV-Plattform neue Mindestanforderungen für HbbTV-2-Endgeräte für den deutschen Markt publik gemacht. Diese definieren das technische Profil für eine Reihe neuer Dienste, die von Fernsehsendern in Deutschland ab dem zweiten Halbjahr 2019 geplant sind. Die Mindestanforderungen fußen auf der Version 2.0.1. des HbbTV-Standards, der durch die HbbTV Association entwickelt wurde.



Die Mindestanforderungen wurden im Rahmen der AG Smart Media im engen Austausch mit dem Institut für Rundfunktechnik (IRT) und weiteren Unternehmen und Organisationen erstellt. Sie stehen auf der Webseite der Deutschen TV-Plattform als Download zur Verfügung.



Dort ist auch eine Aufstellung des aktuell vorhandenen Testmaterials einsehbar, die kontinuierlich aktualisiert wird.