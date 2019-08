Neue ProSieben-Show: "Farids Magische 13" verzaubert Promis

In der neuen Zaubershow "Farids Magische 13" vertraut ProSieben eine Reihe von Stars und Sternchen dem Illusionisten Farid an.



Fußballer Lukas Podolski und Sängerin Stefanie Heinzmann werden genauso Teil der Vorstellung sein wie Moderatorin Rebecca Mir und Komiker Oliver Pocher.