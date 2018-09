Neue Young Fiction Serie bei RTL2

Am Montag, 24. September feiert die erste Folge der neuen RTL II Young Fiction-Serie "Ibiza Diary" Premiere auf RTL2.



Binge-Watching Fans können die kompletten 15 Folgen auf dem Video on Demand-Portal TV Now im Plus-Bereich abrufen.

Bei der Produktion der Serie hat RTL2 auf junge Talente und bekannte Gesichter aus der Model- und Social Media-Branche wie Natascha Ochsenknecht, Philipp Stehler oder Filiz Günther alias filiz_leyla gesetzt.



Im Mittelpunkt der Serie steht die 17-jährige Mara, die es zu Hause in München nicht mehr aushält: Schlimmes Cybermobbing und die ständige Streitereien mit ihrer Mutter und dem alkoholisierten Stiefvater nerven die junge Frau. Spontan entschließt sie sich, nach Ibiza zu ihrem leiblichen Vater zu fliegen. Von dessen Existenz hatte sie erst kurz vorher erfahren.



Auf Ibiza wird Mara von dem gutaussehenden Kev, dem Freund von Maras neuer Stiefschwester Mylene, in Empfang genommen. Ihr Vater wohnt mit seiner Freundin Claudia in einem luxuriösen Haus, welches alles bietet, was man sich wünschen kann. Aber Mara fühlt sich dort nicht willkommen und noch komplizierter wird es, als sie sich mit Kev am Strand gefährlich nahe kommt.



Die erste Folge der 15-teilgen Serie "Ibiza Diary" läuft am Montag, 24. September um 23.15 Uhr bei RTL2.