Neue ZDFinfo-Dokus über Blutrache und Polizeialltag

Am Donnerstag blickt ZDFinfo in der Dokumentation "Recht ohne Gesetz" in Parallelgesellschaften, die Blutrache und Ehrenmorde für legitim halten. In der Crime-Doku "Feindbild Polizei" wird der immer härter werdende Alltag der Polizei porträtiert.



Körperliche Gewalt, Zwangsheiraten, Morde der Ehre wegen oder Blutrache – es gibt nicht wenig Menschen, die auch in Deutschland ein mittelalterliches Rechtsverständnis haben. Gerade in Familienclans mit Migrationshintergrund wird das Gesetz von Blut und Ehre nach wie vor gepflegt. In diesen Parallelgesellschaften gelten andere Maßstäbe, als unser Rechtssystem vorgibt. Doch wie sieht es wirklich in den Clans aus? Was passiert dort? Was ist Gerücht? Das ZDFinfo sendet dazu am Donnerstag um 20.15 Uhr die Crime-Doku "Recht ohne Gesetz? - Blutrache, Familienehre, Paralleljustiz". Die Wiederholung der 45-minütigen Sendung ist am 11. Februar um 21 Uhr zu sehen.