Neuer Aufseher will HBO breiter aufstellen

Seit der Übernahme von HBO durch AT&T wusste man bislang nicht, wo genau die Reise der Serienschmiede hingehen soll. Jetzt gibt es endlich klare Worte - und ein großes Ziel.



Die Übernahme von Time Warner, wozu auch HBO und CNN gehören, ging erst letzten Monat über die Bühne. John Stankey ist der Mann, der jetzt die Geschäfte von HBO überwacht. Zwar schien er auf einer internen Versammlung in Manhattan letzte Woche grundsätzlich zufrieden mit dem Sender, dennoch hat er große Pläne. Die "New York Times" zitiert ihn diesbezüglich wiefolgt: "Es wird eine Menge Arbeit, die Richtung zu ändern".