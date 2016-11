Neuer Eigentümer für RAPS-Programmlistensystem

Das RAPS-Senderlistensystem hat einen neuen Eigentümer und ist nun endgültig von der Schwarzwälder Marke Smart abgezogen wurden.



Die Firma Sattechnik Andreas Paetz hat von der Velipa GmbH, einer Nachfolgefirma der 2014 in Insolvenz gegangen Smart-Electronic GmbH, das Receiver Automatic Programming System RAPS übernommen. Sattechnik Andreas Paetz ist bereits seit der RAPS-Gründung 2004 für die Aktualisierung der Senderlisten zuständig. "Damit ist alles in einer Hand", beschreibt Firmeninhaber Andreas Paetz den Vorteil, RAPS in Eigenregie zu betreiben. Die Senderlisten werden weiterhin automatisch via Satellit in die Receiver eingespielt.