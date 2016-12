Neuer Fuba-LNB ermöglicht Empfang von zwei Satelliten

Eine deutliche Vereinfachung bei der Installation von Satellitenanlagen, das verspricht das Unternehmen Fuba mit seinem neuen Wideband-LNB DEK 232.



Fuba bringt einen neuen rauscharmen Signalumsetzer (Low Noise Block, LNB) auf den Markt. Der Wideband-LNB DEK 232 soll für eine einfachere Installation von Satelliten-Anlagen sorgen. In Kombination mit dem Unicable-2-Multischalter MCR 532 soll er außerdem zwei Satelliten empfangen und bis zu 32 Teilnehmer versorgen können.