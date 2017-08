Neuer Schwarzwald-"Tatort" startet am 1. Oktober

Zurzeit ist noch Sommerpause beim Sonntagskrimi "Tatort", was neue Fälle angeht. Als vierter neuer Krimi nach der Pause kommt dann bals der erste Schwarzwald-"Tatort" mit Eva Löbau und Hans-Jochen Wagner. Bis dahin sind allerdings noch sieben Wochen Zeit.



Das neue "Tatort"-Team im Schwarzwald hat am 1. Oktober seine Premiere im Ersten. Das bestätigte eine Sprecherin des Südwestrundfunks (SWR). Die neuen Ermittler heißen Franziska Tobler und Friedemann Berg und werden von Eva Löbau ("Der Wald vor lauter Bäumen") und Hans-Jochen Wagner ("Alle anderen") dargestellt. Den Part der Vorgesetzten übernimmt die Schauspielerin Steffi Kühnert ("Halt auf freier Strecke") - ihr Rollenname lautet Cornelia Harms.



Ursprünglich war mal Harald Schmidt als Chef im neuen Freiburger "Tatort" vorgesehen. Im Februar wurde dann bekannt, dass sich der Entertainer, der am 18. August 60 wird, gegen das "Tatort"-Engagement entschieden hat. Die angegebenen persönlichen Gründe blieben unklar.



Der erste Film des neuen SWR-Teams trägt den Titel "Goldbach": In einer kleinen, idyllischen Schwarzwaldgemeinde wird ein elfjähriges Mädchen erschossen, ein Nachbarsjunge verschwindet. Trauer und Misstrauen treiben die befreundeten Elternpaare der betroffenen Kinder auseinander. Regie führte Robert Thalheim ("Netto").