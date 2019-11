Neues HD-Sportsender-Paket bei Sky gestartet - mit EdgeSport

Der neue Pay-TV-Aggregator TA2 Europe bringt Trendsports via Satellit zu Sky - der Name ist dabei Programm. Im neuen HD-Sportsender-Paket enthalten sind eSports1, Sport1+, Sportdigital Fußball und der neue Kanal EdgeSport.



TA2 Europe launcht ein Sportpaket, das zum Start über Sky erhältlich ist: TrendSports ist ab sofort für alle Satellitenkunden von Sky zusätzlich zu ihren bestehenden Paketen buchbar. Der neue B2B-Dienstleister für Pay-TV-Angebote wird künftig noch mehr Special-Interest-TV-Sender über Satellit, Kabel, OTT und IPTV lizenzieren und vermarkten. Im Satellitensegment verfügt TA2 Europe zudem über eigene Übertragungskapazitäten.