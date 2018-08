Neues Programm für CNN

In Europa, Afrika und dem Nahen Osten feilt CNN an seinem Programm. Zusätzliche Sendungen und Programmänderungen stehen unteranderem für die Prime Time auf dem Plan.



CNN-Zuschauer müssen mit Änderungen im TV-Programm rechnen. Der US-amerikanische Fernsehsender will in Europa, Afrika und dem Nahen Osten Neues ins Programm nehmen und an Bestehendem schrauben. Besonders die Prime Time bekommt einen neuen Anstrich, kündigt das Unternehmen mit Sitz in Atlanta an.