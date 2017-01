Neujahrsgewinnspiel: Plattenspieler Rega Planar 1 zu gewinnen

In eine weitere Runde geht das Gewinnspiel zum Start ins neue Jahr auf unserem Partnerportal. Heute kommen Freunde des analogen Audiogenuss' auf ihre Kosten, denn es wird der Plattenspieler Rega Planar 1 verlost.



Jeden Tag ein neuer Gewinner: Nach diesem Motto verfährt das Neujahrsgewinnspiel auf unserem Partnerportal www.LIKEHIFI.de. Bereits zum fünften Mal werden attraktive Preise für Audiophile verlost, dieses Mal kommen vor allem Freunde analoger Klänge auf ihre Kosten.