NichtEgal: Google-Tochter Youtube startet Kampagne gegen Hass

Die Google-Tochter Youtube will stärker gegen Hasskommentare vorgehen und ebnet der #NichtEgal-Kampagne den Weg. Dafür hat die Videoplattform zahlreiche Youtuber zusammengetrommelt und will ein Umdenken in der Diskussionskultur bewirken.



Gegen Hass im Netz wurde nun eine gemeinsame Online-Kampagne ins Leben gerufen, die unter dem Hashtag #NichtEgal laufen soll. "Es ist nicht egal, wenn die Leute online und offline nicht respektvoll miteinander umgehen", erklärte Projektleiterin Sabine Frank von Youtube-Eigentümer Google. So gehe es nicht weit genug, entsprechende Hasskommentare im Internet zu löschen, vielmehr müsse das Problem an der Wurzel angepackt werden. So soll sich das Diskussionsverhalten ändern.