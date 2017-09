Ninja Warrior bei RTL: Wer lässt im Finale die Muskeln spielen?

Nicht nur deutsche Politiker haben am Wahlsonntag kämpfen müssen. Auch die Teilnehmer der RTL-Show "Ninja Warrior Germany - Die stärkste Show Deutschlands" gaben alles, um an ihr Ziel zu kommen - und das lautete: Finale!



Über 2,6 Millionen Zuschauer schalteten das Halbfinale der Muskelprotz-Show "Ninja Warrior Germany" beim TV-Sender RTL ein. Die Athleten ließen auf dem kaum zu bezwingenden Hindernisparcours wieder einmal ihre Muckis spielen und kletterten, hangelten und bezwangen ein Hindernis nach dem anderen. Am Ende konnten sich jedoch nur 28 von den ursprünglich 350 Kandidaten durchsetzen und kamen ein Runde weiter.