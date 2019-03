Now US zeigt sechste Staffel "Suits"

"Suits" geht auch ohne Meghan Markle weiter. In der nun bei Now US startenden sechsten Staffel ist die mittlerweile zur Herzogin von Sussex avancierte Ex-Schauspielerin noch dabei.



Nach dem großen Showdown zum Finale der fünften Staffel hat das Warten für alle Fans der beliebten Anwalts-Serie "Suits" ein Ende! Ab 4. März zeigt Now US jeweils fünf Folgen der sechsten Staffel immer montags ab 22 Uhr als Free-TV-Premiere.

Dann wird klar, wie "Anwalt" Mike Ross (Patrick J. Adams) nach seiner Verurteilung wegen Betrugs mit seinem neuen Leben hinter Gittern zurechtkommt. Währenddessen herrscht in der Kanzlei "Pearson Specter Litt" blankes Chaos: Das Anwaltsbüro ist durch Ross' Schuldeingeständnis zwar straffrei davongekommen, doch die meisten wichtigen Partner haben sich nach dem Prozess abwerben lassen.



Als Gaststars sind in Staffel sechs unter anderem Carly Pope ("Arrow"), Malcolm-Jamal Warner ("Die Bill Cosby Show"), Paul Schulze ("Nurse Jackie") und Erik Palladino ("Emergency Room - Die Notaufnahme") im Einsatz.



Die insgesamt 16 Folgen der sechsten Staffel "Suits" laufen von morgen an immer montags um 22 Uhr. Danach sind die Episoden sieben Tage lang bei TV Now abrufbar.