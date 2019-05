Nubert: Kinoklang durch neue Heimkino-Soundbar

Für Film- und Fernsehfans gehört es quasi zur Grundausstattung ein hochwertiges Klangambiente zu schaffen. Dias Nubert Aktiv-Soundsystem nuPro XS-7500 ist eine von vielen Alles-Inklusive-Klanglösungen fürs Wohnzimmer.



Die neue nuPro XS-7500 bereichert Filme und TV-Sendungen mit kinotauglichem Ton. Die kompakte Stereoanlage lässt sich durch eine App drahtlos bedienen.