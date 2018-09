Öffentliche Subventionen fürs Privatfernsehen?

Der ProSiebenSat.1-Vorstand Conrad Albert sieht im Programm seiner Sender ein wichtiges öffentliches Gut - und will deshalb Fördergelder einstreichen.



Man trage bereits wesentlich zur Breite der Meinungsvielfalt in den Deutschen Medien bei - und verdiene deshalb eine Förderung aus öffentlichen Geldern. So zumindest legt Vorstand Conrad Albert die Arbeit der Sendergruppe ProSiebenSat.1 im Interview mit " Horizont Online" aus.